Павел Мамаев следил за поведением жены из колонии

В интервью супруге футболист признался, что ему каждое утро докладывали, чем занимается Алана.

Алана Мамаева в понедельник, 30 сентября, выпустила интервью с супругом в рамках авторской программы «Пластика». Во время обсуждения одной из тем Павел внезапно заявил жене, что следил за ее поведением из колонии. В этом ему помогали сотрудники исправительного учреждения.

«Мне с утра часто рассказывали и в Бутырке, и в колонии про тебя. «Вот, твоя жена и это, и то». Я думал про тебя: «Молодец, Алана, не сидит на месте», — вспомнил Павел.

Алана же поспешила напомнить супругу, что когда им удавалось обменяться несколькими словами, он настойчиво советовал ей уезжать в Краснодар и ждать его там. Павел также подтвердил, что такие беседы действительно были и отметил, что не отказывается от своих советов – на тот момент они были правильными, он убежден в этом.

больше по теме Футболист Мамаев признался, что в колонии его отучили много говорить Спортсмен дал откровенное интервью супруге Алане Мамаевой.

Напомним, ранее Мамаев рассказал, что во время пребывания в неволе отучился много говорить. Футболист признался, что условия содержания диктовали ему нормы поведения: прежде, чем что-то сказать и сделать, подумай о том, какие последствия тебя могут ждать.