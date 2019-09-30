ЗВЕЗДЫ

Губерниев отреагировал на фотосъёмку Макеевой в восточной стилизации

Телеведущий не оставил без внимания свежие снимки бывшей супруги Глеба Матвейчука, оставив комментарий под новым постом Анастасии в Instagram.

Губерниев отреагировал на фотосъёмку Макеевой в восточной стилизации
Анастасия Макеева (Фото: Globallookpress.com)

44-летний Дмитрий Губерниев отреагировал на фотосессию Анастасии Макеевой в восточной стилизации. На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная Глеба Матвейчука опубликовала понравившиеся ей кадры, сделанные во время тематической фотосъёмки. Актриса предстала на площадке в платье трендового лимонного оттенка, дополнив наряд шифоновым платком, закрепив его на голове специальным аксессуаром — в виде обруча.

«Немного солнца в этот дождливый день… Или заявка на спектакль «Тысяча и одна ночь». Нравится образ?! Для меня всегда восточная женщина — это ощущение таинственности», — подметила Анастасия.

Примечательно, что свежие снимки знаменитости привлекли внимание и телеведущего Дмитрия Губерниева. Так, спортивный комментатор лично обратился к Макеевой.

«Ты такая же восточная, как я эфиоп», — прокомментировал образ Анастасии телеведущий.

«Ну, как же без тебя!! Мой дорогой… Твой юмор освежит мою страницу», — не без иронии подметила актриса.

Ранее Макеева объяснила, зачем она публикует в Instagram кадры из свежих фотосъёмок. По словам Анастасии, она, как актриса — обязана вести свой микроблог, ставший своего рода портфолио.

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Тэги:

Анастасия МакееваЗвездный стильмода и стиль
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Губерниев отреагировал на фотосъёмку Макеевой в восточной стилизации
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