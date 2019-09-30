Безрукова поддержала Галкина, заявив, что носки с тапками — это модно

Осенью Алла Пугачева с детьми вернулась в Москву. Несколько недель она провела в Израиле, где наслаждалась хорошей погодой, а Лиза и Гарри вдоволь наплавались в море. Там двойняшки также отпраздновали свой день рождения. В это время Максим Галкин ждал их дома. Из-за работы он не мог к ним приехать. Теперь вся семья в сборе, поэтому телеведущий вновь стал публиковать забавные ролики с наследниками.

На новом видео Лиза продемонстрировала свой модный look. Она была облачена в джемпер и юбку-шорты со шлейфом. Этот наряд создала Галина Юдашкина. Похоже, что девочка собиралась куда-то с родителями. «А ты будешь переодеваться?», — спросила она отца. Галкин задумался и показал свои ноги. «Как ты считаешь, можно носить носки с тапками?», — поинтересовался шоумен. «Никогда о таком не слышала», — сказала сначала девочка. «Можно просто тапки носить, точно», — дала папе модный совет дочка.

Поклонники пришли в восторг не только от наряда Лизы, но и от ее рассуждений. А вот Ирина Безрукова заступилась за Галкина. «Сейчас даже модно! И с тапками и с босоножками, причём даже белые носки. Осенью в Париже модные дома это демонстрировали», — заверила актриса. При этом дочку телеведущего она назвала принцессой. А вот певица Валерия отметила, что она бы зацеловала дочку Примадонны.

«Сладкая, умненькая, хорошенькая. Сколько надо же силы воли иметь родителям, чтобы с утра до ночи её не тискать и не зацеловывать», — написала она. А вот фанаты уверены, что Лиза унаследовала чувство стиля от своей мамы. Пугачева в последнее время часто выходит в свет то в мини-юбках, то в монохромных костюмах.

А вы следуете модным тенденциям?