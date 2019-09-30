Оскар Кучера не следит за тем, куда его супруга тратит деньги

Актер не спрашивает ее, откуда у нее обновка и сколько раз она сделала маникюр в этом месяце.

Актер и ведущий Оскар Кучера рассказал о своем семейном бюджете. Напомним, артист находится в третьем браке, его жена Юлия занимается небольшим собственным бизнесом, в семье четверо детей, один из которых родился этим летом.

В свежем посте в Instagram мужчина возмутился тому, что нынче всех и всё принято делить на категории. Даже женщин разделяют на содержанок и феминисток: первые сидят в салонах красоты на деньги мужей, а вторые зарабатывают сами и не дают сильному полу о себе заботиться.

Свой взгляд на занятость женщины в семье актер определил как довольно простой: если супруга хочет работать, то пусть идет, а если не хочет, то должна заниматься хозяйством и воспитывать детей.

«Мне не придет в голову спрашивать, как часто моя жена ходит на маникюр или откуда у нее новая юбка. Но и она никогда не совершит крупную покупку без моего ведома. Думаю, это единственно верная концепция семейного бюджета!» — рассуждает Кучера.

В завершении поста актер спросил у своих подписчиков, какова ситуация в их семье.

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