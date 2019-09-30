Четырехлетняя дочь Топурии пожелала бабушке не грустить

Кети Топурия не так давно отдохнула на Бали со своей четырехлетней дочерью Оливией. С отцом девочки Львом Гейхманом певица рассталась в 2017 году. С тех пор она сама заботится о малышке. Все романы артистки оказываются скоротечными, поэтому пока она сосредоточилась на карьере и наследнице, которую окружила заботой и вниманием.

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30 сентября день рождения отмечает мама Кети Наталья Топурия — она инженер-химик. В соцсети артистки опубликовала редкое фото с родительницей. В кадре они позируют вместе. По мнению поклонников, певица выросла копией своей мамы. Женщина в столь зрелом возрасте выглядит очень молодо.

Поздравила свою бабушку и малышка Оливия. В аккаунте девочки, который ведет артистка, появилось видео, на котором кроха читает на камеру трогательное стихотворение. «Подарю я солнышко бабушке своей, чтоб в глазах грустиночек не было у ней. Засветилась радостью этим ясным днем каждая морщиночка на лице родном», — произнесла она наизусть. При этом кроха была облачена в синий пуховик и стильную серую шапку со множеством значков.

Теперь поклонники уверены, что дочь Топурии растет копией не мамы, а бабушки. Они восхитились тем, как девочка артистично прочитала стихотворение. Напомним, что отцом певицы был Андро Топурия, который являлся грузинским криминальным авторитетом. Он ушел из жизни в 2010 году. О своем папе Кети предпочитает не говорить.

А ваши дети любят учить стихи?