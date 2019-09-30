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Эдгард Запашный вслед за братом решился на операцию в Германии

Гендир Большого московского государственного цирка сообщил, что ему предстоит провести под общим наркозом два часа.

Эдгард Запашный вслед за братом решился на операцию в Германии
Эдгар Запашный. фото: globallookpress.com

В начале сентября стало известно, что известного дрессировщика Аскольда Запашного прооперировали в Германии. У мужчины резко обострилась грыжа. Из-за сильных болей он был вынужден обратиться к врачам. В итоге медики настояли на срочной операции. В интервью Teleprogramma.pro артист цирка признался, что быстро восстанавливается, но полная реабилитация займет не меньше шести недель.

Не успел Аскольд встать на ноги, как в больнице оказался его родной брат Эдгард. Он тоже лег в немецкую клинику. В соцсети мужчина опубликовал снимок, сделанный в больничной палате. В кадре запечатлена его рука с бумажным браслетом, на котором написаны его данные.

«Сразу после брата я приехал в Германию: три грыжи в районе поясницы! Через 15 минут меня забирают на 2-х часовой общий наркоз!» — сообщил он.

Одним из первых поддержал артиста Евгений Петросян. «С Богом, Эдгард! Всей душой с вами!» — заявил он. «Эдгард, дорогой! Я молюсь», — присоединилась Анастасия Волочкова. Поклонники пожелали дрессировщику скорейшего выздоровления. Они уверены, что немецкие врачи справятся со своей задачей и скоро Запашный вернется к своей работе. Напомним, что его брат борется с грыжей с 2005 года. По его словам, операции приходится делать регулярно. Не исключено, что и Эдгард страдает от этого недуга не первый год.

Фото: instagram.com/zapashny.ru/
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#Мужское здоровьегоспитализация звездыЭдгар Запашный
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Эдгард Запашный вслед за братом решился на операцию в Германии
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