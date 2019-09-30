«Количеством берем!»: Андрей Сафронов рассказал о подготовке шоу иллюзий

30 сентября день рождения отмечают двое из троих известных братьев-иллюзионистов Сафроновых — Сергей и Андрей. Им исполнилось по 37 лет. В праздничном интервью сайту Teleprogramma.pro Андрей рассказал о своих братьях и об их совместном шоу магии, которое всегда проходит на ура и собирает толпы зрителей. Журналистов интересовал вопрос, как сложно родственникам собраться вместе и подготовить его, ведь каждый из них занят в собственных проектах. Иллюзионист ответил, что в количестве братьев как раз и кроется секрет их успеха. Пока один пишет сценарий, второй готовит реквизит, а третий режиссирует.
«Мы – команда, количеством берем! – улыбаясь, говорит Андрей. — Нас много, поэтому можем все успеть».
Напомним, Сергей Сафронов сейчас стал ведущим программы «Битва экстрасенсов», в которой все три брата долго время выполняли роли скептиков, разоблачающих участников. Андрей отметил, что не следит за передачей, но заверил, что его брат не перестал быть скептиком.
А вы ходили когда-нибудь на шоу братьев Сафроновых?