Принц Гарри дал студентам поговорить со своей женой по Skype

Герцог Сассекский путешествует по Малави в то время как супруга осталась в ЮАР.

Во время турне по Африке принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили не терять времени и успеть сделать как можно больше дел. По этой причине герцог Сассекский отправился в путешествие по Малави, бывшей британской колонии, а его жена вместе с сыном проводит встречи в ЮАР.

Во время визита в Малави принц посетил местный колледж. Он встретился с педагогами и студентами. В том числе ему удалось побеседовать с членами организации, поддерживающей женское образование.

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В ходе визита Гарри заметил, что студенты наверняка хотели бы повидаться с его супругой. «Она не смогла приехать сюда лично, но благодаря современным технологиям мы сможем пообщаться с ней», — заявил принц. После этого была налажена связь через Интернет, и герцогиня смогла поговорить с учениками колледжа. Во время беседы студентки даже исполнили для Маркл песню, которую специально подготовили к этому дню.

Незадолго до этого принц Гарри и Меган посетили архиепископа Десмонда Туту. Во время этой встречи они раскрыли домашнее прозвище сына Арчи — Бабба.