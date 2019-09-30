ЗВЕЗДЫ

Принц Гарри дал студентам поговорить со своей женой по Skype

Герцог Сассекский путешествует по Малави в то время как супруга осталась в ЮАР.

Принц Гарри дал студентам поговорить со своей женой по Skype
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи. Фото: PPE/face to face

Во время турне по Африке принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили не терять времени и успеть сделать как можно больше дел. По этой причине герцог Сассекский отправился в путешествие по Малави, бывшей британской колонии, а его жена вместе с сыном проводит встречи в ЮАР. 

Во время визита в Малави принц посетил местный колледж. Он встретился с педагогами и студентами. В том числе ему удалось побеседовать с членами организации, поддерживающей женское образование. 

В ходе визита Гарри заметил, что студенты наверняка хотели бы повидаться с его супругой. «Она не смогла приехать сюда лично, но благодаря современным технологиям мы сможем пообщаться с ней», — заявил принц. После этого была налажена связь через Интернет, и герцогиня смогла поговорить с учениками колледжа. Во время беседы студентки даже исполнили для Маркл песню, которую специально подготовили к этому дню. 

Незадолго до этого принц Гарри и Меган посетили архиепископа Десмонда Туту. Во время этой встречи они раскрыли домашнее прозвище сына Арчи — Бабба.  

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

АфрикаБританская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл и принц Гаррипоездка в ЮАРПринц Гарри
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принц Гарри дал студентам поговорить со своей женой по Skype
Интересно?
Поделись с друзьями: