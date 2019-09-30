Бибер поблагодарил Болдуина за то, что разрешил жениться на его дочери

Скоро популярный американский певец Джастин Бибер сыграет пышную свадьбу со своей возлюбленной Хейли Болдуин, с которой он состоит в законном браке уже год (из-за депрессии молодого артиста, пара расписалась, но не стала праздновать торжество). На этой волне звезда решил вспомнить, как начинался их роман, и выложил в Instagram старые фото, на которых они с супругой еще юны, но уже знакомы.

На одном из снимков пара запечатлена в большой компании в боулинг-центресв, а за ними стоит отец будущей невесты Бибера — актер Стивен Болдуин (младший брат более известного Алека Болдуина). На этом фото Джастин обвел себя и супругу розовыми сердечками и обратился в тестю с благодарностью.

«Спасибо, что позволили вашей дочери жениться на таком дикаре, как я», — написал певец.

Отметим, что свадьба у эпатажного Бибера должна получиться не менее экстравагантной, чем у российских звезд Богомолова и Собчак. Об этом можно судить уже по вариантам костюма, которые рассматривает для себя молодой артист. Если жених появится на торжестве в полностью розовом наряде, это будет еще самое адекватный образ.

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