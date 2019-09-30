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Бибер поблагодарил Болдуина за то, что разрешил жениться на его дочери

25-летний певец намекнул на то, что недостоин красавицы Хейли Болдуин.

Бибер поблагодарил Болдуина за то, что разрешил жениться на его дочери
Джастин Бибер уже год женат на модели Хейли Болдуин. Фото: globallookpress.com

Скоро популярный американский певец Джастин Бибер сыграет пышную свадьбу со своей возлюбленной Хейли Болдуин, с которой он состоит в законном браке уже год (из-за депрессии молодого артиста, пара расписалась, но не стала праздновать торжество). На этой волне звезда решил вспомнить, как начинался их роман, и выложил в Instagram старые фото, на которых они с супругой еще юны, но уже знакомы.

На одном из снимков пара запечатлена в большой компании в боулинг-центресв, а за ними стоит отец будущей невесты Бибера — актер Стивен Болдуин (младший брат более известного Алека Болдуина). На этом фото Джастин обвел себя и супругу розовыми сердечками и обратился в тестю с благодарностью.

«Спасибо, что позволили вашей дочери жениться на таком дикаре, как я», — написал певец.

Отметим, что свадьба у эпатажного Бибера должна получиться не менее экстравагантной, чем у российских звезд Богомолова и Собчак. Об этом можно судить уже по вариантам костюма, которые рассматривает для себя молодой артист. Если жених появится на торжестве в полностью розовом наряде, это будет еще самое адекватный образ.

А вам нравится пара Бибер-Болдуин?

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Тэги:

брак и семьяДжастин БиберНевестаСвадьбаХейли Болдуин
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Бибер поблагодарил Болдуина за то, что разрешил жениться на его дочери
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