Ксения Бородина в Америке перестала чувствовать себя «заведенным роботом»

Уехав путешествовать по Америке, телеведущая, по ее словам, тут же ожила.

Путешествующая по Америке телеведущая Ксения Бородина поделилась своими мыслями о том, почему так важно выбираться из дома и ехать в другие края. Она отметила, что путешествие меняет человека, заставляет перераспределить приоритеты и ценности. Это перезагрузка, помогающая вырваться из привычной рутины и заставить голову работать по-другому.

«Только в путешествии можно обрести истинного себя, понять, чего ты на самом деле желаешь, в какой среде хочешь жить и какими людьми желаешь себя окружить», — пишет Ксения в Instagram.

О себе она рассказала, что, открывая новые места, становится спокойнее и начинает смотреть на мир по-другому. В Москве у нее было ощущение, что жизнь проходит мимо, а в поездке по Калифорнии она кипит. Дома она чувствовала себя искусственной, заведенным роботом, а в путешествии внезапно ожила.

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Кстати, ранее Бородина уверяла своих подписчиков, что можно кардинально изменить свою судьбу и в 30, и в 40, и в 70 лет. Главное – по-настоящему захотеть и отринуть ограничения, построенные в собственной голове.

А вы тоже чувствуете себя «искусственным» в повседневной рутине?