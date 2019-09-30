ЗВЕЗДЫ

Мать Бузовой призвала дочь не верить экс-бойфренду Лебедеву

На днях бывший участник «Замуж за Бузову» появился на съемочной площадке нового проекта «План Б».

Мать Бузовой призвала дочь не верить экс-бойфренду Лебедеву
Ольга Бузова с мамой/Фото: https://www.instagram.com/p/B0sw819IL2B/

Мать Ольги Бузовой Ирины Александровна заявила, что не верит в серьезность намерений несостоявшегося жениха Дениса Лебедева и призвала дочь не верить мужчине. Недавно бывший участник «Замуж за Бузову» появился на съемках другого телепроекта – «План Б». Лебедев заявился к звезде с цветами и намеревался поговорить, но беседы не состоялось – Ольги не было на съемочной площадке.

Мать Ольги поспешила высказаться по поводу ситуации. В беседе со «СтарХит» Ирина Александровна заявила, что после всего пережитого звездой больше не верит Денису. Бузова-старшая отметила, что совсем не удивлена новым появлением Лебедева, но она уверена – ее дочь больше не поверит мужчине, ведь тот «невероятный болтун и разводила». Родительница Ольги отметила, что на новом шоу ее дочери точно повезет. Главное, чтобы чувство пришло к Бузовой свыше, а где именно она его обретет – не играет роли.

Сама Ирина Александровна советует певице присмотреться к Тимуру Батрутдинову – он производит впечатление человека, которому можно доверять.
Напомним, шоу «План Б» с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым стартует 13 октября. Для обеих знаменитостей этот проект станет вторым в попытке найти вторую половинку – ранее и Ольга, и Тимур уже искали любовь в мужской и женской версии «Холостяка».

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Мать Бузовой призвала дочь не верить экс-бойфренду Лебедеву
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