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Опасная Таня: звезда «Универа» показала коронный удар ногой

Валентина Рубцова продемонстрировала, что может использовать свою растяжку в бою.

Опасная Таня: звезда «Универа» показала коронный удар ногой
Валентина Рубцова обладает завидной физической формой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актриса Валентина Рубцова, больше известная стране, как Таня из «Универа», еще раз продемонстрировала свою растяжку. Ранее, напомним, 41-летняя артистка показала поклонникам, что может садиться на шпагат. А сейчас выяснилось, что звезда экрана может использовать его не только в целях укрепления своего здоровья, но и для лишения здоровья недругов.

Рубцова выложила в Instagram видео, как она из боевой стойки делает вертикальный удар ногой, который невозможно повторить, если вы не обладаете достаточной растяжкой. Чтобы выглядеть еще опаснее, актриса надела черные очки и наложила на ролик тревожную музыку из фильма «Убить Билла».

«Во-первых, женщина должна быть умной! Но всё же лучше, если во-вторых», — многозначительно написала Валентина.

Подписчики артистки восхитились ее физической формой. Хотя здесь ничего удивительного — поклонники Рубцовой знают, что она является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

А вы так умеете?

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Опасная Таня: звезда «Универа» показала коронный удар ногой
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