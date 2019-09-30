Екатерина Андреева поделилась фото из бассейна с видом на горы

Телеведущая Екатерина Андреева проводит отпуск в Швейцарии. Она решила поделиться с поклонниками фотографиями своего вояжа. На фото в Instagram звезда Первого канала предстала в бассейне на фоне одной из гор.

«Фен-шуй по швейцарски. И озерная вода в бассейне, доставленная специальным способом на вершину горы, падает вниз с отвесных склонов и шум колокольчиков моих подружек-милых молочных кормилиц, бурёнок из Швейцаркино», — описала снимок ведущая.

Она подчеркнула, что весь этот антураж приносит радостные мысли и избавляет от остальных. «Там, где небо сливается с водой и вечные горы с усмешкой смотрят на старания людей их покорить…» — добавила Андреева.

Подписчики телеведущей остались в восторге от ее внешности. «Круто! Феерично! Шикарно!» — написала одна из поклонниц. «Катюша, Вы Совершенство», — написала другая. «Божечки, как чудесно вы» — поделилась третья.