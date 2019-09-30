Эштон Кутчер и Мила Кунис остались в восторге от Диснейленда

Пара отправилась в парк вместе с детьми, но взрослым увиденное понравилось не меньше.

Актриса Мила Кунис и ее супруг Эштон Кутчер провели выходные в Диснейленде. Об этом 41-летний Кутчер написал в своем Instagram. Судя по всему, актер остался в полном восторге: он назвал уикенд «волшебным».

Актер поделился фотографией, сделанной на фоне знаменитого замка в парке. Сам Диснейленд он обозначил как «пороховая бочка для воображения». «У этого парня Уолта была фантазия», — подвел итог Кутчер.

Большинство подписчиков, однако, удивил новый имидж Милы Кунис, а именно то, что ее волосы приобрели значительно более светлый оттенок. «Мила блондинка?» — задавались вопросом фолловеры. Знающие поклонники ответили, что актриса действительно стала блондинкой, причем это, скорее всего, сделано ради очередной роли.