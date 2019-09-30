«Действие препарата еще не окончено»: Рустам Солнцев высказался о задержании Бочкаревой

Шоумен и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев в своем блоге рассказал все, что думает о задержании актрисы Натальи Бочкаревой. Напомним, в Сети появилось видео, на котором звезда сериала «Счастливы вместе» общается с полицейскими и признается, что у нее при себе имеется наркотическое вещество. Сама же актриса позднее записала ролик, в котором опровергает информацию о задержании.

Именно последний факт вызвал вопросы у Солнцева. «Так как она отпирается сама у себя в “сторис” и говорит, что накажет всех тех, кто ее в этом обвиняет, наводит на мысль о том, что действие препарата еще не окончено», — заявляет он в своем видео. Впрочем, ведущий добавляет, что «обожает» актрису и считает ее роль в сериале знаковой.

Солнцев видит позитивный момент в задержании Бочкаревой. По его словам, любую артистку «делает крутой случай, бунтарский случай, который выводит ее на новый уровень».

Рустаму история с Бочкаревой напомнила аналогичный случай с топ-моделью Кейт Мосс: ее тоже «поймали» на употреблении наркотиков, а на следующий день ведущие дома моды разорвали с ней контракты. Тем не менее, после этого девушка не стала менее знаменитой. То же, по мнению Солнцева, может произойти с Бочкаревой. «Этот случай может ей помочь и вывести на новый уровень — уровень бунтарки, легенды, рок-звезды», — заключил шоумен.