Анна Хилькевич призналась, что ей сложно постоять за себя

Утром в понедельник, 30 сентября, актрисе Анне Хилькевич захотелось пооткровенничать с подписчиками в Instagram. Она рассказала о себе, что не является конфликтным человеком и не любит обижать людей. Некоторое время назад женщина даже пыталась выработать в себе умение дерзко отвечать, но затем оставила эти попытки.

«Я совсем не люблю конфликты, мне сложно «постоять за себя», зато за «своего» я порву», — призналась 32-летняя артистка.

Хилькевич пишет, что после каждой ссоры мучается и прокручивает в голове свои слова. Отрицательные эмоции разрушают ее и уж точно не делают лучше. Зато, похвасталась актриса, она сильная, выносливая, энергичная, трудолюбивая и добрая, но не все из ее окружения об этом знают.

Напомним, в этом году Анна чуть было не развелась со своим мужем-бизнесменом. У пары подрастают двое маленьких дочерей.

А вы тоже бесконфликтный человек?