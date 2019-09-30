«Как выздороветь?»: Ольга Орлова пожаловалась на недомогание

Телеведущая Ольга Орлова напугала поклонников бледным видом. В понедельник, 30 сентября, певица появилась в историях в Instagram с уставшим лицом и красными глазами. Артистка отметила, что еле стоит на ногах, потому что плохо себя чувствует. Несмотря на недомогание, певице все равно пришлось поехать на работу – она призналась, что ей предстоит тяжелая трудовая неделя.

«Друзья, обращаюсь к людям, которые знают, как быстро выздороветь, оставаясь на работе? Есть какое-то средство, которое способно поставить человека на ноги? Нужно что-то, что реально взбодрит и позволит «отбомбить» рабочую неделю. Очень надо», — попросила Орлова.

больше по теме Ольга Орлова поделилась мнением об отношениях между бывшими Поклонницы полностью поддержали телеведущую в комментариях соцсети.

Чуть позже Ольга рассказала, что из-за болезни не может даже уснуть. Она вспомнила, что весь рабочий день мечтала вернуться домой и принять горизонтальное положение, но когда эта мечта сбылась, задремать ей так и не удалось.