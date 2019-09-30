ЗВЕЗДЫ

Критик Алексей Коленский: у Захарова был нюх на актерский талант

«Ленком» практически полностью состоит из звезд.

Критик Алексей Коленский: у Захарова был нюх на актерский талант
Захаров с актерами. Фото: Анатолий Жданов /КП

Кинокритик Алексей Коленский считает, что Марк Захаров был одним из первых режиссеров, которые поняли, что их актеры должны становиться знаменитыми. Его всю жизнь окружало настоящее созвездие, пишет «КП».

Этот редкий актерский состав – во многом заслуга Захарова. Он лично занимался подбором своей труппы. Режиссер открыл миру таких звезд, как Инна Чурикова, Александр Абдулов и Александр Пороховщиков.

Пороховщикова долгое время считали слабым актером, Чурикову не воспринимали как театральную артистку. А Захаров увидел, рассмотрел в них то, что было скрыто от глаз многих.

Именно режиссер заметил среди студентов ГИТИСа худого харизматичного парнишку по имени Александр Абдулов и позвал его в свой театр, вот такого – еще зеленого, совсем неоперившегося.

В настоящее время в родном «Ленкоме» Захарова установлен временный мемориал памяти с портретом режиссера и зажженной свечой. Сотрудники театра и актеры несут своему художественному руководителю цветы, складывая их возле портрета. Обычные граждане кладут букеты возле афиш «Ленкома».

"Ленком" прощается с Захаровым. Фото
«Ленком» прощается с Захаровым. Фото КП /Михаил Фролов
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Критик Алексей Коленский: у Захарова был нюх на актерский талант
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