Солистка «Рефлекса» призналась, что стала мамой

Солистка и основательница группы REFLEX Ирина Нельсон приятно удивила поклонников заявлением, что имеет общих детей с продюсером Вячеславом Тюриным. Певица вышла замуж за Тюрина в начале 2000-х. С тех пор, как призналась она, у них в семье неоднократно возникал кризис. Нельсон отметила, что совместно с супругом она научилась преодолевать сомнения, поскольку главное, что было и есть в их отношениях – это желание быть вместе. Именно любовь друг к другу помогала им создавать песни, которые сегодня любит аудитория.

Нельсон поведала, что и она, и Вячеслав неоднократно делали ошибки, но оба сумели простить их друг другу. Они понимали, что все свершившееся происходило от неопытности. Нельсон отметила, что в скором времени готова выпустить книгу, в которой расскажет обо всех тонкостях отношений с продюсером.

Подписчики Нельсон в комментариях отметили, что будут очень ждать издания мемуаров, и посетовали, что пара не обзавелась общими детьми. Сама Ирина поспешила опровергнуть это утверждение и заявила в комментариях, что общие дети у нее с Вячеславом есть. Сейчас следящие за парой люди гадают, как певице удалось все эти годы скрывать факт появления общих наследников.