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Тутта Ларсен предложила пофантазировать о будущем без бога

Телеведущая отметила, что в современном человеке по-прежнему идет борьба всевышнего с дьяволом, но в пользу последнего играет глобализация.

Тутта Ларсен предложила пофантазировать о будущем без бога
Тутта Ларсен/Фото: https://www.instagram.com/p/B2MnzquAOSs/

Ведущая программы «Вера в большом городе» Тутта Ларсен предложила подписчикам пофантазировать о будущем без бога. На личной странице в Instagram журналистка отметила, что человек в условиях современности не только теряет веру во Всевышнего, но и понимание, кем он является на самом деле. Ларсен подчеркнула, что во время одного из телеэфиров она и ее собеседник пришли к выводу, что сегодня в каждом человеке идет борьба добра со злом. Человек же ассоциируется именно как подобие бога. В таком случае, цель дьявола – стереть людскую сущность, заставить каждого забыть, кем он является на самом деле.

Ларсен отметила, что сейчас человек перестает принимать себя. В обществе исчезло уважение детей к родителям. К тому же, многие предпочитают в буквальном смысле «стирать свои лица», прибегая к пластическим операциям.

«Человек все меньше хочет быть человеком, ведь это так сложно: тебе дается одна жизнь, одна внешность, один набор талантов и способностей. Один пол, одна личность. С этим надо возиться, принимать, развивать, смиряться…» — озвучила свои мысли Ларсен.

Ведущая пришла к выводу, что все вокруг стремится «расчеловечить» каждого из нас. Тутта обеспокоена, что в скором будущем бог исчезнет из сознания людей. В таком случае, она не может предсказать результат дальнейшего развития.

Фолловеры вступили с Ларсен в полемику в комментариях. Некоторые отметили, что тоскуют по чему-то доброму и светлому. Сразу несколько человек затронули тему самосохранения и рассказали, что главное в личности человека – именно он. По их мнению, именно инстинкт должен в итоге сработать в качестве стоп-фактора.

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Тэги:

БогмиропасностьразмышлениярелигияТутта Ларсен
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Тутта Ларсен предложила пофантазировать о будущем без бога
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