ЗВЕЗДЫ

Сагалова ответила на вопрос, видела ли она Бочкареву с наркотиками на съемках

Актрисы снимались в сериале «Счастливы вместе».

Сагалова ответила на вопрос, видела ли она Бочкареву с наркотиками на съемках
Сагалова высказалась после задержания Бочкаревой/globallookpress.com

Актриса Дарья Сагалова заявила, что никогда не видела на съемках сериала «Счастливы вместе» свою коллегу Наталью Бочкареву с наркотиками. Она отметила, что слышала о произошедшем. При этом видеозапись, где звезду задерживают сотрудники полиции, она не смотрела, но постарается это сделать в самое ближайшее время.

Наталья Бочкарева. Фото
Бочкареву задержали с кокаином/globallookpress.com

«Когда мы работали вместе, я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было», — сказала Дарья Сагалова. Она считает, что причин, которые могли бы подтолкнуть Бочкареву употреблять запрещённые вещества, попросту нет.

Также актриса сказала, что у них на съемочной площадке никто не употреблял запрещенные препараты. Все актеры были заняты съемочным процессом, сообщает портал Ura.ru.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, что актрису Наталью Бочкареву задерживают сотрудники полиции. При себе у нее якобы был кокаин. Причем доза была такая, что в отношении звезды могут завести уголовное дело. Сама актриса считает появившуюся съемку провокацией. Она попросила своих поклонников не верить сплетням.

Наталья Бочкарева прославилась благодаря сериалу «Счастливы вместе». Она прекрасно сыграла роль Даши Букиной. Что касается Дарьи Сагаловой, то она в сериале запомнилась в роли Светы Букиной, дочери Даши. Сериал шел на российских экранах в течение нескольких лет. Он очень полюбился российскому зрителю.

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дарья сагаловаНаталья БочкареваСериал "Счастливы вместе"
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Сагалова ответила на вопрос, видела ли она Бочкареву с наркотиками на съемках
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