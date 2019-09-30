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Виторган продолжает искать вдохновение в работах Захарова

Режиссер увлечен своей постановкой «В городе Лжедмитрове».

Виторган продолжает искать вдохновение в работах Захарова
Максим Виторган. Фото Global look press

Актер и режиссер Максим Виторган считает Марка Захарова своим учителем. Два года он работал в «Ленкоме» и вынес оттуда огромный пласт опыта. В настоящее время он сам делает режиссерские постановки.

С 1 октября Виторган запускает новый проект – спектакль «В городе Лжедмитрове». Над ним он работал вместе с музыкантом Алексеем Кортневым, который не только создавал музыку, но и был идейным вдохновителем, а также участвует в проекте в качестве актера. Во время репетиции Максим Виторган неожиданно вспомнил про Захарова. Первые спектакли уже были показаны в прошлом театральном сезоне.

«Мне очень хотелось… нет-нет, не подражать… не воссоздать… нет… Мне хотелось уловить эхо горинско-захаровской интонации. Их возвышенной иронии. Их удивительного сочетания любви и беспощадности к своим персонажам. И, конечно, прозрачность мысли и парадоксальность формулировок. Причем одно без другого вряд ли может представлять какую-то ценность. Они не боялись быть простыми. Не придавали себе важности и многозначительности. Они были наивны и в то же время умны. И они были, а не делали вид. Нет для меня лучшей похвалы после нашего спектакля, нежели: «Есть в этом что-то горинское…». И я счастлив, что услышал эти слова от нескольких людей уже после первой публичной читки», — написал он в своем блоге.

Напомним, Захаров долгое время работал в тандеме с талантливым драматургом Григорием Гориным. Вместе они создали такие кинокартины, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Дом, который построил Свифт», «Убить дракона».

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Виторган продолжает искать вдохновение в работах Захарова
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