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Максим Виторган рассказал, что считает самым главным в жизни

Актер ответил на вопросы своих поклонников в социальной сети.

Максим Виторган рассказал, что считает самым главным в жизни
Максим Виторган поделился своими мыслями о смысле жизни. Фото: Komsomolskaya Pravda

Актер Максим Виторган впервые решился ответить на вопросы подписчиков в Instagram с помощью специальной функции в «сториз». Поклонники спросили у бывшего мужа Ксении Собчак о его любимых блюдах и любимых ролях. Не обошлось из без более абстрактных вопросов.

«Что вы считаете самым главным в жизни», — спросила подписчица.

«Быть счастливым!» — ответил актер.

«А что такое быть счастливым?»

«Гармония, дочка, внутренняя гармония».

«Есть ли чудо в жизни?»

«Скажем так, ему есть место, но я бы на него не рассчитывал».

Максим Виторган
Максим Виторган ответил на вопросы подписчиков. Фото: instagram.com/mvitorgan/

Напомним, после развода с Ксенией Собчак Виторган особо не горюет, у него новый роман — с актрисой Нино Нинидзе. Актер выглядит достаточно счастливым. Похоже, скандальная свадьба бывшей супруги не лишила его внутренней гармонии.

Согласны с Максимом? Или у вас другие ответы на эти вопросы?

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Тэги:

гармонияжизньКсения СобчакМаксим Виторгансчастье
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Максим Виторган рассказал, что считает самым главным в жизни
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