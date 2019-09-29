Максим Виторган рассказал, что считает самым главным в жизни

Актер ответил на вопросы своих поклонников в социальной сети.

Актер Максим Виторган впервые решился ответить на вопросы подписчиков в Instagram с помощью специальной функции в «сториз». Поклонники спросили у бывшего мужа Ксении Собчак о его любимых блюдах и любимых ролях. Не обошлось из без более абстрактных вопросов.

«Что вы считаете самым главным в жизни», — спросила подписчица. «Быть счастливым!» — ответил актер. «А что такое быть счастливым?» «Гармония, дочка, внутренняя гармония». «Есть ли чудо в жизни?» «Скажем так, ему есть место, но я бы на него не рассчитывал».

Напомним, после развода с Ксенией Собчак Виторган особо не горюет, у него новый роман — с актрисой Нино Нинидзе. Актер выглядит достаточно счастливым. Похоже, скандальная свадьба бывшей супруги не лишила его внутренней гармонии.

Согласны с Максимом? Или у вас другие ответы на эти вопросы?