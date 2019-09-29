Максим Виторган рассказал, что считает самым главным в жизни

Актер Максим Виторган впервые решился ответить на вопросы подписчиков в Instagram с помощью специальной функции в «сториз». Поклонники спросили у бывшего мужа Ксении Собчак о его любимых блюдах и любимых ролях. Не обошлось из без более абстрактных вопросов.
«Что вы считаете самым главным в жизни», — спросила подписчица.
«Быть счастливым!» — ответил актер.
«А что такое быть счастливым?»
«Гармония, дочка, внутренняя гармония».
«Есть ли чудо в жизни?»
«Скажем так, ему есть место, но я бы на него не рассчитывал».
Напомним, после развода с Ксенией Собчак Виторган особо не горюет, у него новый роман — с актрисой Нино Нинидзе. Актер выглядит достаточно счастливым. Похоже, скандальная свадьба бывшей супруги не лишила его внутренней гармонии.
Согласны с Максимом? Или у вас другие ответы на эти вопросы?