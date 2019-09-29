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Алена Свиридова проехала за рулем одна 1600 километров

На такое дальнее расстояние артистка решилась впервые в своей жизни.

Алена Свиридова проехала за рулем одна 1600 километров
Алена Свиридова не испугалась дальнего расстояния. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Алена Свиридова похвасталась в Instagram вызовом, который бросила сама себе. 57-летняя артистка проехала на автомобиле от Керчи до Москвы 1600 километров (федеральная трасса М-4) за рулем своей иномарки Porsche Macan и сейчас очень горда собой.

«Хотя семья на меня ругалась последними словами, всячески пугала и отговаривала. Надо признаться, что на такие большие расстояния я никогда не ездила одна. И зря, как выяснилось», — рассказала Алена.

Сначала она собирался вести видео-трансляцию своей поездки в социальной сети, но потом поддалась суеверию и решила сначала доехать, потом хвастаться своей отвагой. Теперь уставшая певица ждет «письма счастья» со штрафами, так как думает, что в некоторых местах нарушила правила.

Напомним, исполнительница хита «Розовый фламинго» продолжает активно выступать и даже умереть желает на сцене, то есть вообще не уходить на пенсию.

А вы бы смогли повторить такое автопутешествие?

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Алена Свиридова проехала за рулем одна 1600 километров
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