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Андрей Разин признался, что не был в больнице у Заворотнюк

В Сети появилась информация, что он якобы снял больную актрису на видео.

Андрей Разин признался, что не был в больнице у Заворотнюк
Андрей Разин заявил, что не снимал Заворотнюк в больнице. Фото: globallookpress.com

Известный продюсер Андрей Разин, которого уже обвиняли в излишнем внимании к проблеме Анастасии Заворотнюк, сделал про болеющую актрису новый пост. Напомним, ранее он рассказывал, что имеет свой источник среди медиков, которые занимаются спасением звезды «Моей прекрасной няни». В следствие этого мужчина активно делился в социальных сетях подробностями состояния артистки. Но недавно в Интернете появилось видео из больницы, на котором якобы запечатлена Заворотнюк, а сам ролик якобы снят Разиным.

«Это фейк. Никакого видео я про Настю не записывал и в больнице у неё не был. Это — брехня полная», — заявил мужчина в Instagram, обнаружив информацию о ролике.

Добавим, что по данным, которые есть в распоряжении журналистов, у Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль головного мозга. Состояние артистки тяжелое, медики не уверены, что оперативное вмешательство может ей помочь. Однако, у этой информации нет официального подтверждения. Семья актрисы хранит молчание о состоянии здоровья «няни Вики», и пресса получает только косвенные данные.

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Андрей Разин признался, что не был в больнице у Заворотнюк
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