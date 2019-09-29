ЗВЕЗДЫ

Рыжий «Иванушка» намекнул, что не хочет жениться во второй раз

49-летний певец сфотографировался в месте, где обычно проходят свадебные фотосессии.

Рыжий «Иванушка» намекнул, что не хочет жениться во второй раз
Для Андрея Григорьева-Апполонова брак теперь - больная тема. Фото: globallookpress.com

Хвастающийся тем, что в конце сентября имеет возможность плавать в море, певец Андрей Григорьев-Апполонов заплыл на ротонду для свадебный церемоний, построенную на воде. Солист «Иванушек International» выложил в Instagram фото, как он мокрый медитирует на этом сооружении, наслаждаясь прекрасным видом.

«Упаси, Господи!» — подписал снимок 49-летний артист, очевидно, намекая на то, что не хотел бы использовать данное место по назначению.

Напомним, в начале месяца Андрей объявил о разводе со своей женой Мариной Банковой, с которой прожил в браке 11 лет. Певец не захотел распространяться в прессе на эту тему, но пошутил, что может отправиться за новой любовью в передачи «Дом-2» или «Давай поженимся!». Известная телесваха Роза Сябитова при этом отметила, что «рыжий Иванушка» — завидный жених, и она с удовольствием подобрала бы ему пару. Однако, судя по этому посту, мужчина пока не готов связывать себя узами брака.

Напомним, с женой-спортсменкой Григорьев-Апполонов завел двоих детей. По его словам, мальчики будут жуть с тем из родителей, с кем им будет удобно.

А где любите медитировать вы?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Иванушки International»«Иванушки»Андрей Григорьев-Апполоновбрак и семьяРыжий ИванушкаСвадьба
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рыжий «Иванушка» намекнул, что не хочет жениться во второй раз
Интересно?
Поделись с друзьями: