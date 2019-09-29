Рыжий «Иванушка» намекнул, что не хочет жениться во второй раз

Хвастающийся тем, что в конце сентября имеет возможность плавать в море, певец Андрей Григорьев-Апполонов заплыл на ротонду для свадебный церемоний, построенную на воде. Солист «Иванушек International» выложил в Instagram фото, как он мокрый медитирует на этом сооружении, наслаждаясь прекрасным видом.

«Упаси, Господи!» — подписал снимок 49-летний артист, очевидно, намекая на то, что не хотел бы использовать данное место по назначению.

Напомним, в начале месяца Андрей объявил о разводе со своей женой Мариной Банковой, с которой прожил в браке 11 лет. Певец не захотел распространяться в прессе на эту тему, но пошутил, что может отправиться за новой любовью в передачи «Дом-2» или «Давай поженимся!». Известная телесваха Роза Сябитова при этом отметила, что «рыжий Иванушка» — завидный жених, и она с удовольствием подобрала бы ему пару. Однако, судя по этому посту, мужчина пока не готов связывать себя узами брака.

Напомним, с женой-спортсменкой Григорьев-Апполонов завел двоих детей. По его словам, мальчики будут жуть с тем из родителей, с кем им будет удобно.

А где любите медитировать вы?