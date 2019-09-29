Алена Шишкова рассказала, как родителям задерживали зарплату

Бывшая спутница Тимати выросла в небогатой семье, при этом никогда не жадничала.

Мама дочери Тимати, модель Алена Шишкова ведет весьма гламурный образ жизни… Утренние пробежки, обеды в красивых ресторанах, шоппинг и вечеринки. Однако такой ее жизнь была не всегда. Модель рассказала о детстве, когда родителям задерживали зарплаты и маленькие конфеты-дроже «тик-так» — это все, о чем она просила маму.

«Родители работали, но зарплаты месяцами задерживали и не выдавали вовремя, — делится Алена. — А мне так хотелось угостить всех конфетами в детском садике. И я тогда придумала! Я просила маму купить мне коробочку маленьких драже Тик-Так. Это было не дорого, и я могла принести ее в кармане, всех в группе угостить. Я почему-то знала, что были такие дети рядом, которым родители вообще не могли купить конфет».

Шишкова призналась, что вспомнила об этой истории, так как Алиса уже сейчас растет невероятно доброй девочкой. И напоминает Шишковой ее в детстве.

«И недавно подошла ко мне с вопросом: мам, а давай купим конфет для моей группы? Мое сознание», — добавила она.

К слову, папа уже задаривает маленькую Алису подарками. Рэпер покупает девочке брендовую обувь и дарит сумки. А как-то еще и попытался составить с крошкой family-лук. И девочке понравилось.