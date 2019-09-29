Как Лев Толстой: Пригожин и Валерия побывали «в гостях» у графа

В воскресенье, 29 сентября, певица Валерия и его муж-продюсер Иосиф Пригожин устроили себе культурную программу — посетили музей-усадьбу Льва Толстого в Хамовниках. Артистка рассказала подписчикам, что они вместе с супругом давно собирались погостить в этом месте и итоге остались под большим впечатлением. Причем звездная чета не пользовалась услугами экскурсовода, а обошлась аудиогидом.

В саду усадьбы Валерия и ее муж сделали интересную фотографию. Они запечатлели себя рядом со стендом, изображающим Льва Толстого и его супругу Софью Андреевну на прогулке. На снимке обе пары стоят практически в одинаковых позах, демонстрируя связь поколений талантливых людей.

«Обязательно посетите это место, где было написано столько произведений, ставших классикой мировой литературы», — посоветовала своим подписчикам в Instagram Валерия.

Кстати, недавно Пригожин признался, что они с женой самостоятельно откладывают деньги на свою пенсию, чтобы в старости не иметь проблем с финансами.

А вы были в усадьбе Толстого?