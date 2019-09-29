ЗВЕЗДЫ

«Привет Андрей»: Борисова вслед за Собчак выложила видео из ванны

И попросила подписчиков потребовать ее шоу на всех экранах страны.

«Привет Андрей»: Борисова вслед за Собчак выложила видео из ванны
https://www.instagram.com/danaborisova_official/

Ксения Собчак первой придумала необычную видео-рекламу своей новой программе. Лежа в теплой ванне в пене та говорит по телефону: «Привет, Андрей… Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться». Все тут же решили, что речь идет о Малахове и его шоу на России.

Позже, телеведущий ей даже ответил. И в той же ироничной манере. Он не только набрал ванну и уговорил поучаствовать в этом жену, но и придумал весьма остроумный ответ: «Да сколько таких было».

Дана Борисова
https://www.instagram.com/danaborisova_official/

И вот следом отметилась и Дана Борисова. Только вот ее ванна была похожа, скорее, на комнату из фильма ужасов… Старая сколотая плитка на стенах, железная ванна и пугающий мерцающий свет.

Дана тоже говорила по телефону: «Привет, Андрей! Но когда же мне сделают приглашение от которого я не смогу отказаться?». Связь прерывается, а Дана все еще кричит в трубку: «Андрей».

Заканчивается ролик такой же шуткой: «Требуйте на всех экранах страны». Вероятно, девушка обращалась к своим подписчикам.

К слову один из них, Андрей Малахов, уже оценил. «Дана, это гениально!», — написал он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей МалаховДана БорисоваКсения Собчак
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Привет Андрей»: Борисова вслед за Собчак выложила видео из ванны
Интересно?
Поделись с друзьями: