«Привет Андрей»: Борисова вслед за Собчак выложила видео из ванны

И попросила подписчиков потребовать ее шоу на всех экранах страны.

Ксения Собчак первой придумала необычную видео-рекламу своей новой программе. Лежа в теплой ванне в пене та говорит по телефону: «Привет, Андрей… Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться». Все тут же решили, что речь идет о Малахове и его шоу на России.

Позже, телеведущий ей даже ответил. И в той же ироничной манере. Он не только набрал ванну и уговорил поучаствовать в этом жену, но и придумал весьма остроумный ответ: «Да сколько таких было».

И вот следом отметилась и Дана Борисова. Только вот ее ванна была похожа, скорее, на комнату из фильма ужасов… Старая сколотая плитка на стенах, железная ванна и пугающий мерцающий свет.

Дана тоже говорила по телефону: «Привет, Андрей! Но когда же мне сделают приглашение от которого я не смогу отказаться?». Связь прерывается, а Дана все еще кричит в трубку: «Андрей».

Заканчивается ролик такой же шуткой: «Требуйте на всех экранах страны». Вероятно, девушка обращалась к своим подписчикам.

К слову один из них, Андрей Малахов, уже оценил. «Дана, это гениально!», — написал он.