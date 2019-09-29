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Дубцова показала свою порцию еды во время отпуска

На Мальдивах певица позволила себе отдохнуть и забыть о диетах.

Дубцова показала свою порцию еды во время отпуска
https://www.instagram.com/dubtsova_official/

Переждать дождливый московский сентябрь Ирина Дубцова решила на Мальдивах… Девушка наслаждается морем и принимает солнечные ванны на райских островах. Как-то Ирина уже показывала подписчикам фотографии собственной виллы, расположенной прямо на берегу.

Теперь же Дубцова похвасталась аппетитным ужином.

ужин Ирины Дубцовой
https://www.instagram.com/dubtsova_official/

Кажется, исполнительница и правда решила себе ни в чем не отказывать… И забыла о многочисленных диетах, которым следует в Москве.

Ведь на снимке красовалось вкуснейшее блюдо на мангале: мясо и овощи, только-только снятые с огня.

«Вот такая у нас вкуснотища на ужин, и это только одна порция», — заметила артистка.

Ранее звезда выложила фото у бассейна, продемонстрировав уже появившийся у нее бронзовый загар и стройные ножки.

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Ирина Дубцова
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Дубцова показала свою порцию еды во время отпуска
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