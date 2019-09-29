Дубцова показала свою порцию еды во время отпуска

Переждать дождливый московский сентябрь Ирина Дубцова решила на Мальдивах… Девушка наслаждается морем и принимает солнечные ванны на райских островах. Как-то Ирина уже показывала подписчикам фотографии собственной виллы, расположенной прямо на берегу.
Теперь же Дубцова похвасталась аппетитным ужином.
Кажется, исполнительница и правда решила себе ни в чем не отказывать… И забыла о многочисленных диетах, которым следует в Москве.
Ведь на снимке красовалось вкуснейшее блюдо на мангале: мясо и овощи, только-только снятые с огня.
«Вот такая у нас вкуснотища на ужин, и это только одна порция», — заметила артистка.
Ранее звезда выложила фото у бассейна, продемонстрировав уже появившийся у нее бронзовый загар и стройные ножки.