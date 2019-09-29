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Сергей Жуков оценил танец Бузовой под его песню

Даже поющая телеведущая «Дома-2» признает мощь танцевальных хитов «Руки Вверх!»

Сергей Жуков оценил танец Бузовой под его песню
Сергей Жуков увидел, как Ольга Бузова танцует под его песню. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Спустя пять дней после публикации Ольгой Бузовой смешного видео, в котором она танцует не под свой хит, а под песню группы «Руки Вверх!», певец Сергей Жуков отреагировал на шутку телеведущей. Напомним, в ролике звезда «Дома-2» спорила с блогером Давой, под чей трек лучше плясать — её или его. В итоге они остановили случайного прохожего и тот напомнил им, что для энергичных движений нет ничего лучше старой доброй классики, а именно — «Руки Вверх!»

Хоть и с запозданием, Сергей Жуков запостил себе это видео, отдав должное стараниям коллег по сцене.

«Что-то модно, а что-то из детства», — написал певец в Instagram, призвав подписчиков зарядиться энергией от его песни «Танцуй без меня».

Добавим, несмотря на то, что для многих пользователей Интернета «Руки Вверх!» являются синонимом чего-то из прошлой эпохи, Сергей Жуков сейчас всё востребован как артист и зарабатывает не хуже многих именитых звезд шоу-бизнеса. В 2018-ом его годовой доход оценивался 4,7 миллиона долларов.

А под чью песню вы бы станцевали: Жукова или Бузовой?

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Тэги:

группа «Руки вверх!»зажигательный танецОльга БузоваРуки Вверх!танцы
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Сергей Жуков оценил танец Бузовой под его песню
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