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Бадоева озвучила, сколько тратит на образование дочери в Италии

Ее наследница Лолита обучается в средней школе.

Бадоева озвучила, сколько тратит на образование дочери в Италии
Жанна Бадоева Фото: https://www.instagram.com/p/B0NcMlwIYw-/

43-летняя ведущая Жанна Бадоева каждое воскресенье рассказывает зрителям о новых уголках необъятного мира в программе «Жизнь других». Недавно в эфир вышел второй сезон шоу. Особенно много экс-ведущая «Орла и решки» знает об Италии. Дело вовсе не в съемках программы. Жанна несколько лет назад переехала в эту страну вместе с детьми. Ее дочь Лолита уже который год ходит в итальянскую школу.

Бадоева успела тщательно изучить образовательную систему этой страны. По словам Жанны, в Италии школы в привычном для нас понимании нет. Эта ступень образования делится на три этапа или на три школы: младшую, среднюю и старшую. Есть также разделение на частые и государственные. На каждом этапе родители заново выбирают учреждение.

Дочь Бадоевой сейчас обучается в среднем государственной, ранее училась в частной. Нужно сказать, что ведущая за само образование Лолиты не платит, только за школьный автобус.

«Сейчас она ходит в среднюю государственную. Лолита ездит в школу на школьном автобусе, который забирает ее из дома, а после уроков привозит обратно. Учится она бесплатно, а вот за автобус мы платим около €300 (21 тыс. руб.) в год», — рассказала ведущая программы «Жизнь других» порталу Teleprogramma.pro.

Она также добавила, что в Италии известные люди далеко не всегда отдают своих детей в частные школы.

«В Италии не принято, чтобы дети VIP-персон посещали исключительно частные школы. Все индивидуально и зависит от желания родителей», — добавила телеведущая.

Что касается качества самого образования, то Бадоева сказала, что в школах тщательно следят за выполнением домашнего задания, а на экзаменах невозможно списать.

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Тэги:

Жанна БадоеваПервый каналПрограмма «Жизнь других»частная школаШкола
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Бадоева озвучила, сколько тратит на образование дочери в Италии
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