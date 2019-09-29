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Перед бесплатным концертом в Самаре Билан посетил детей-инвалидов

Однако певец снова выглядел вялым и заторможенным.

Перед бесплатным концертом в Самаре Билан посетил детей-инвалидов
Дима Билан прилетел извиняться в Самару. Фото: globallookpress.com

29 сентября певец Дима Билан прибыл в Самару, чтобы дать в этом городе бесплатный концерт, который он обещал местным жителям после своего провального шоу в начале месяца. Но перед открытым выступлением на одной из площадей города артист решил сделать доброе дело и посетил студию инклюзивного творчества. Здесь дети-инвалиды занимаются вместе со своими здоровыми сверстниками и с родителями. Воспитанники учреждения подарили певцы свои работы, а он благодарил их трогательной речью.

«Не хочется говорить общими фразами. Вы же просто заражаете других людей тем, что нужно жить. Жить, друг друга не предавая, а даря хорошее общение. Иногда людям просто общения не хватает, они замыкаются в себе, а здесь можно разговориться и каким-то образом стать ближе», — высказался артист.

Дима Билан
Дима Билан общается с сотрудниками самарской студии инклюзивного творчества. Фото: instagram.com/bilanofficial/

Но на этой встрече с самарцами Дима Билан снова казался каким-то сонным и даже вялым (видео опубликовано «сториз» у артиста). Остается надеяться, что на концерте вечером певец не ударит в грязь лицом, как в прошлый раз, за который ему пришлось извиняться перед поклонниками.

Пожелаете Диме Билану удачи перед важным концертом?

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БлаготворительностьДима БиланДима Билан концерт в СамареинвалидыСамарашкольник-инвалид
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Перед бесплатным концертом в Самаре Билан посетил детей-инвалидов
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