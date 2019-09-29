ЗВЕЗДЫ

Анастасия Костенко призналась, что дочь растет «настоящей женщиной»

Милана уже научилась плакать, если ей вдруг что-то не нравится.

Анастасия Костенко призналась, что дочь растет «настоящей женщиной»
https://www.instagram.com/kostenko.94/

О второй беременности Анастасия сообщила в августе. Тогда спутница футболиста выложила фотографию, на которой отчетливо виден округлившийся животик.

Снимок девушка трогательно подписала «Любовь творит чудеса». Однако и о старшей дочке, годовалой Милане, девушка не забывает. Исполняет все капризы малышки. А девочка этим умело пользуется.

Милана Тарасова
https://www.instagram.com/kostenko.94/

И если что не по ее, то тут же начинает плакать. Настя уже заметила, что крошка научилась главной женской хитрости.

«Я — девочка, я не хочу ничего решать», — в шутку описала поведение дочки жена Тарасова.

Напомним, ранее девушка сообщила, что кроха уже проявляет любовь к книжкам. И хотя еще не научилась читать, но уже с удовольствием рассматривает картинки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовМилана Тарасова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Анастасия Костенко призналась, что дочь растет «настоящей женщиной»
Интересно?
Поделись с друзьями: