Анастасия Костенко призналась, что дочь растет «настоящей женщиной»

О второй беременности Анастасия сообщила в августе. Тогда спутница футболиста выложила фотографию, на которой отчетливо виден округлившийся животик.
Снимок девушка трогательно подписала «Любовь творит чудеса». Однако и о старшей дочке, годовалой Милане, девушка не забывает. Исполняет все капризы малышки. А девочка этим умело пользуется.
И если что не по ее, то тут же начинает плакать. Настя уже заметила, что крошка научилась главной женской хитрости.
«Я — девочка, я не хочу ничего решать», — в шутку описала поведение дочки жена Тарасова.
Напомним, ранее девушка сообщила, что кроха уже проявляет любовь к книжкам. И хотя еще не научилась читать, но уже с удовольствием рассматривает картинки.