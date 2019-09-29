Анастасия Костенко призналась, что дочь растет «настоящей женщиной»

Милана уже научилась плакать, если ей вдруг что-то не нравится.

О второй беременности Анастасия сообщила в августе. Тогда спутница футболиста выложила фотографию, на которой отчетливо виден округлившийся животик.

Снимок девушка трогательно подписала «Любовь творит чудеса». Однако и о старшей дочке, годовалой Милане, девушка не забывает. Исполняет все капризы малышки. А девочка этим умело пользуется.

И если что не по ее, то тут же начинает плакать. Настя уже заметила, что крошка научилась главной женской хитрости.

«Я — девочка, я не хочу ничего решать», — в шутку описала поведение дочки жена Тарасова.

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Напомним, ранее девушка сообщила, что кроха уже проявляет любовь к книжкам. И хотя еще не научилась читать, но уже с удовольствием рассматривает картинки.