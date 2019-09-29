Элджей, ставь чайник: супруга рэпера прилетела со съемок в Италии

Телеведущая Настя Ивлеева сообщила поклонникам в Instagram и своему супругу, рэперу Элджею, что возвращается домой после съемок популярной передачи «Орел и решка». Она опубликовала фотоколлаж — женщину на метле со своим лицом — и попросила благоверного поставить чайник.

Первый выпуск нового сезона «Орла и решки» покажут на канале «Пятница» в понедельник, 30 сентября. Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, он будет посвящен Милану. Соведущим Анастасии вновь станет Андрей Бедняков, ему в этот раз и достанется золотая карта. Ивлеева же будет искать развлечения со 100 долларами в кармане. В своих свежих «сториз» она показала, что в последний день съемок пила вино в некой деревне с местными стариками и там же наблюдала за прекрасными лошадьми.

Звезда Интернета уже пообещала зрителям, что новый сезон будет непохож на все предыдущие и наполнен «убойным» контентом.

«Готовьтесь к песням, по-прежнему хреновому английскому и паркуру», — предупредила Ивлеева.

Кстати, 1 октября девушка запланировала масштабную встречу с поклонниками в Москве.

Напомним, популярная блогерша вышла замуж за Элджея в конце минувшего лета. Свой медовый месяц пара провела в Италии.

Будете смотреть новый сезон «Орла и решки»?