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«Привела меня в Ленком»: Бородина познакомила мужа с творчеством Захарова

Покойный режиссер руководил этим театром почти четыре десятка лет.

«Привела меня в Ленком»: Бородина познакомила мужа с творчеством Захарова
Ксения Бородина и Курбан Омаров Фото: globallookpress.com

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг, предприниматель Курбан Омаров, уже несколько дней путешествуют по США и почти не следят за российскими новостями. Но некоторое время назад они узнали, что в Москве скончался режиссер Марк Захаров. Ему было 85 лет.

Эта новость поразила ведущую телестройки. В микроблоге она написала, что посещала Ленком много раз, а зрителем постановки Захарова «Юнона и Авось» была неоднократно.

«Проснулась и узнала, что не стало выдающегося Марка Захарова!…Вернусь в Москву и схожу обязательно в Ленком. Будем помнить!» — пообещала Бородина.

Трагедию также прокомментировал ее супруг. Как признался Омаров, он не интересовался театральным искусством. Для него такой мир всегда открывала Бородина. Его знакомство с театральной сценой началось как раз с Ленкома.

«И помню, как в самом начале Ксюша привела меня в Ленком. Сегодня, сказала, это был как раз спектакль Марка Захарова. Спасибо за те часы и вечера настоящего искусства, что вы дарили», — отметил супруг Ксении.

Напомним, по предварительным сведениям, причиной смерти режиссера стало повторное воспаление легких. Гражданская панихида состоится 1 октября.

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«Привела меня в Ленком»: Бородина познакомила мужа с творчеством Захарова
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