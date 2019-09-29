«Привела меня в Ленком»: Бородина познакомила мужа с творчеством Захарова

Покойный режиссер руководил этим театром почти четыре десятка лет.

Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг, предприниматель Курбан Омаров, уже несколько дней путешествуют по США и почти не следят за российскими новостями. Но некоторое время назад они узнали, что в Москве скончался режиссер Марк Захаров. Ему было 85 лет.

Эта новость поразила ведущую телестройки. В микроблоге она написала, что посещала Ленком много раз, а зрителем постановки Захарова «Юнона и Авось» была неоднократно.

«Проснулась и узнала, что не стало выдающегося Марка Захарова!…Вернусь в Москву и схожу обязательно в Ленком. Будем помнить!» — пообещала Бородина.

Трагедию также прокомментировал ее супруг. Как признался Омаров, он не интересовался театральным искусством. Для него такой мир всегда открывала Бородина. Его знакомство с театральной сценой началось как раз с Ленкома.

«И помню, как в самом начале Ксюша привела меня в Ленком. Сегодня, сказала, это был как раз спектакль Марка Захарова. Спасибо за те часы и вечера настоящего искусства, что вы дарили», — отметил супруг Ксении.

Напомним, по предварительным сведениям, причиной смерти режиссера стало повторное воспаление легких. Гражданская панихида состоится 1 октября.