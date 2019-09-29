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«Спасибо за это чудо»: Летучая попрощалась с Захаровым

Худрук Ленкома накануне скончался из-за повторного воспаления легких.

«Спасибо за это чудо»: Летучая попрощалась с Захаровым
Елена Летучая Фото: globallookpress.com

На днях Россия лишилась гениального режиссера, который подарил отечественной культуре такие фильмы, как «12 стульев», «Убить дракона», «Формула любви», — Марка Захарова. Он скончался в больнице в возрасте 85 лет. Из-за этой трагедии труппа Ленкома, которым он руководил четыре десятка лет, прервала гастроли.

Марк Захаров покорил многочисленную публику не только фильмами и спектаклями. Многие с большим удовольствием смотрели с ним интервью. 40-летняя телеведущая Елена Летучая решила почтить память народного артиста СССР. Обращение появилось в ее блоге.

Публикацию она проиллюстрировала отрывком из одного интервью Захарова. В нем режиссер говорит о драматурге Евгении Шварце, пьесы которого не раз ставил.

«Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец» (цитата из произведения Шварца – прим). Ушел из жизни Марк Захаров. Гениальный режиссер, настоящий художник, он подарил нам прекрасный мир своих спектаклей и фильмов. Спасибо за это чудо. Прощайте, Марк Анатольевич», — высказалась экс-ведущая программы «Ревизорро».

Отметим, на смерть мэтра отреагировало множество актеров. Причем, не только те, которые работали с ним в театре. К примеру, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что не была студенткой режиссера, а также не сотрудничала с ним. Но именно после просмотра его постановки «Юнона и Авось» она решила стать актрисой.

Добавим, Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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«Спасибо за это чудо»: Летучая попрощалась с Захаровым
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