Жасмин в шифоновом алом платье устроила фотосъёмку на балконе

41-летняя Жасмин опубликовала в Instagram свежие кадры, устроив импровизированную фотосессию на балконе. Перед объективом фотокамеры певица позировала в шифоновом алом платье с анималистическим принтом. Исполнительница выбрала наряд с объемной юбкой и разрезом до середины бедра. Вечернее платье артистки дополнил кожаный корсет. Таким образом, Жасмин сделала акцент на талии.

«Каждой женщине нужен такой мужчина, который испортил бы ее помаду, но не тушь», — поделилась с подписчиками своими размышлениями певица.

Оценивая внешность и стиль исполнительницы, историк моды Александр Васильев подметил: он не сомневается в том, что Жасмин тратит баснословные суммы на свои наряды. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале еще два года назад советовал артистки обратить внимание на гардероб Алсу, считая, что Жасмин могла бы поучиться у супруги Яна Абрамова, если говорить о лаконичности в стиле.