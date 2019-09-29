Читатели Teleprogramma.pro скептически отозвались о запрете курить на балконе

Они уверены, что за соблюдением новых правил попросту не будут следить.

В России с 1 октября начинают действовать обновленные правила противопожарного режима. В частности, сообщалось, что речь идет о запрете использовать открытый огонь на балконах, комнатах общежитий и номерах гостиниц. Говоря проще, с начала будущего месяца гражданам нельзя жечь на балконах свечи, жарить шашлыки и курить.

Чуть позже представители МЧС России пояснили, что россиянам вовсе никто не запрещает стоять с зажжёнными сигаретами на балконе.

«Курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара», — говорится в сообщении ТАСС.

Однако, если по вине курильщика начнется пожар, его привлекут к административной ответственности – оштрафуют. Еще до пояснения МЧС граждане, которые не могут расстаться с пагубной привычкой, придумали для себя лазейку: зажигать сигарету в квартире и только потом выходить на балкон, тогда об открытом огне на балконе речи не идет.

Новые правила противопожарного режима вызвали столько споров и дискуссий, что портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение читателей на этот счет и провел опрос. На выбор пользователей было пять ответов, однако респонденты разделились между двумя.

Большая часть участников опроса (60%) уверены, что «никто не будет следить за соблюдением этих правил». Остальные 40% заявили, что еще до изменений «открытым огнем не баловался (-алась)».

Напомним, ранее Михаил Боярский раскритиковал новые правила противопожарной безопасности.