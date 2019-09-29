13-летняя дочь Водяновой невероятно похорошела

Топ-модель и спутница французского миллиардера Антуана Арно гордится всеми своими детьми. Недавно она рассказывала об успехах 17-летнего Лукаса, который вслед за мамой делает шаги в мире моды. А теперь похвасталась и красоткой-дочкой.

Наталья выложила домашний и невероятно уютный снимок Невы в пижаме.

«Всем хороших выходных», — написала она. Однако подписчикам хватило одного взгляда, чтобы заметить, как сильно похорошела девочка. Да, и выросла она точной копией мамы.

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Напомним, ранее модель делилась снимками из Токио. Девушка ни раз признавалась, что Япония является для нее невероятно вдохновляющей страной. И одним из любимых мест отдыха. На этот раз Наталья выложила фотографию из рыбной лавки.