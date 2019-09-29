ЗВЕЗДЫ

Дочь Николаева порадовала младшую сестренку подарком из Америки

40-летняя Юлия много лет живет в Майями.

Дочь Николаева порадовала младшую сестренку подарком из Америки
Николаев и Проскурякова Фото Global look press

Младшей дочери Игоря Николаева через неделю исполнится 4 года. Старшей наследнице композитора Юлии, которая живет в Майями, уже 40 лет. Несмотря на разницу в возрасте, родственницы просто души не чают друг в друге.

Маленькая Ника вместе с родителями каждый год навещает сестру в Америке, где у Николаева и Проскуряковой есть в собственности недвижимость. Не забывает о младшенькой и Юлия Николаева, каждый год в день рождения сестры присылая ей подарок. Так произошло и на этот раз.

Правда, что скрывается в красивой серебристой упаковке, композитор показывать не стал, остановив кадр на самом интересном месте. Этим он сильно взволновал общественность.

«Покажите продолжение!», «Не показали, что в мешочке, а так хотелось увидеть», «И что там? Нам же интересно!», «А что там было?», «Ой, не томите, что там покажите», «Продолжение следует?», «Интересно же, что же там?», «А что там, интересно же?», — тут же обрушились на семью подписчики.

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Дочь Николаева порадовала младшую сестренку подарком из Америки
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