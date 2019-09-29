Дочь Николаева порадовала младшую сестренку подарком из Америки

Младшей дочери Игоря Николаева через неделю исполнится 4 года. Старшей наследнице композитора Юлии, которая живет в Майями, уже 40 лет. Несмотря на разницу в возрасте, родственницы просто души не чают друг в друге.

больше по теме Игорь Николаев опубликовал редкие кадры с Аллой Пугачёвой По словам композитора, он никогда прежде не видел этой записи.

Маленькая Ника вместе с родителями каждый год навещает сестру в Америке, где у Николаева и Проскуряковой есть в собственности недвижимость. Не забывает о младшенькой и Юлия Николаева, каждый год в день рождения сестры присылая ей подарок. Так произошло и на этот раз.

Правда, что скрывается в красивой серебристой упаковке, композитор показывать не стал, остановив кадр на самом интересном месте. Этим он сильно взволновал общественность.