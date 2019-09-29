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Волкова решила стать актрисой после просмотра спектакля Захарова

На артистку оказала сильное впечатление постановка «Юнона и Авось».

Волкова решила стать актрисой после просмотра спектакля Захарова
Екатерина Волкова Фото: globallookpress.com

Легендарный режиссер и художественный руководитель Ленкома Марк Захаров 28 сентября ушел из жизни. Ему было 85 лет. Церемония прощания с режиссером состоится в Ленкоме 1 октября. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Из-за смерти Захарова труппа Ленкома прервала гастроли. Это известие стало большим ударом не только для тех, кто сотрудничал с мэтром, но и для всех российских артистов. К примеру, звезде сериала «Воронины» Екатерине Волковой не удалось поработать с режиссером. Однако благодаря ему она решила связать свою жизнь со сценой и телевидением.

«Ещё один театр осиротел…Ленкомовцы, держитесь…Светлая память, Марк Анатольевич... Знакомство с театром я начала именно с Ленкома и со спектакля «Юнона и Авось». Я не была его студенткой, не работала у него в театре, но все-таки решение, хочу стать актрисой или нет, приняла после первого похода в театр именно к нему…», — призналась Екатерина.

Напомним, последние дни своей жизни режиссер находился в больнице. По предварительной информации, причиной гибели народного артиста СССР стало повторное воспаление легких.  Геннадий Хазанов до последнего не верил в страшную новость о смерти друга. Сатирик был уверен, что Захаров сможет победить болезнь и проживет еще много счастливых лет.

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Волкова решила стать актрисой после просмотра спектакля Захарова
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