Лобода предстала перед поклонниками в красной комбинации

И это не платье в бельевом стиле, это действительно нижнее белье.

Светлана Лобода на интервью с Ксенией Собчак заявила, что ее экранный образ сильно отличается от нее настоящей. Секси и дерзкая стерва, плюющая на мнение окружающих – это не про нее. Она – набожная и хорошая девочка.

По словам артистки, про даму, которую все видят в ее клипах, она даже говорит в третьем лице, не воспринимая созданный образ, как свой собственный.

Однако верится в это с трудом, когда наблюдаешь за жизнью Светланы в социальных сетях. Ведь здесь ей совершенно не обязательно продолжать эпатировать публику откровенной сексуальностью. Но она упорно делает это.

На сей раз певица разместила фотографию в Instagram в одной лишь кружевной комбинации страстного красного цвета. Губы она накрасила ярко алой помадой и традиционно сложила их в уточку. Что тут сказать, сразу видно, что человек скромен и набожен…