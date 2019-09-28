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Александр Збруев рассказал о первых днях Захарова в «Ленкоме»

Когда режиссер пришел работать в театр, актер уже служил в нем.

Александр Збруев рассказал о первых днях Захарова в «Ленкоме»
Александр Збруев, стоп-кадр программы "Сегодня вечером", "Первый канал"

«Первый канал» в память о Марке Захарове показал в эфире прошлогоднюю программу «Сегодня вечером», посвященную юбилею режиссера. 13 октября 2018 культурному деятелю исполнилось 85 лет.

Среди гостей студии оказался коллега режиссера Александр Збруев. Оказывается, актер работал в «Ленкоме» еще до появления в нем Захарова и хорошо помнит его первый рабочий день.

«Я шел по лестнице вниз и увидел человека, который, наоборот, бежал вверх, перепрыгивая через две ступеньки. До этого я его замечал в спектаклях «Театра миниатюр». Я у него спросил, куда он так бежит, и что он тут вообще делает. Он впопыхах пробурчал что-то непонятное и побежал дальше. А через неделю его назначили художественным руководителем нашего театра», — рассказал Александр Збруев.

На вопрос Максима Галкина, почему режиссер никогда не приглашал его на главные роли в кино, Збруев ответить не смог. «Я не из тех актеров, кто навязывается», — уклончиво сказал он.

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Александр Збруев рассказал о первых днях Захарова в «Ленкоме»
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