Елена Летучая попросила помощи у подписчиков

Телеведущая обратилась к поклонником с просьбой выбрать имя для новой собаки.

Елена Летучая поделилась радостью с подписчиками: в ее доме теперь живет щенок. Ведущая давно мечтала о собаке, и наконец, ей удалось завести питомца. Елена выбрала породу акита ину, выведенную в Японии. Правда, с именем звезде самой определиться не удалось. Поэтому она обратилась к читателям своего блога в Instagram.

Летучая сразу определила правила: кличка должна быть именно японской. Подписчики сразу начали предлагать варианты: Ками, Юма, Кума, Акира, Аска, Юки… Именно последний вариант Елена и выбрала в качестве победителя. В разделе «Сторис» ведущая выложила еще одно забавное видео с щенком и подписала: «Назвали Юки».