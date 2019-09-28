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Знаменитый музыкант встал на колени перед Пенелопой Крус

Актрисе устроили сюрприз на вручении кинонаграды.

Знаменитый музыкант встал на колени перед Пенелопой Крус
Пенелопа Крус. Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Актриса на днях приняла участие в киносмотре в Сан-Себастьяне. Там Крус представляла свой новый фильм «Осиная сеть». Кроме того, актрисе должны были вручить и престижную награду Donostia Award. Но ее ждал и еще один сюрприз. 

Для вручения награды Пенелопе на сцену вышел директор форума Хосе Луис Ребординоса. Однако неожиданно из-за кулис вышел Боно. Лидер группы U2 преподнес актрисе статуэтку, а затем встал перед ней на колени и поцеловал руку. Крус не растерялась и тут же сделала то же самое. 

Боно встал перед актрисой на колени
Боно встал перед актрисой на колени. Фото: www.imago-images.de

Со сцены Пенелопа Крус заявила, что сбылись две главные мечты ее жизни — она матерью и зарабатывает на жизнь, играя в кино. Актриса также обратила внимание гостей фестиваля на проблему насилия в отношении женщин. Крус напомнила, что более тысячи жительниц Испании погибли по этой причине за последние 16 лет. 

Пенелопа Крус решила ответить на красивый жест
Пенелопа Крус решила ответить на красивый жест. Фото: PPE/face to face
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Знаменитый музыкант встал на колени перед Пенелопой Крус
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