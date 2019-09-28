Знаменитый музыкант встал на колени перед Пенелопой Крус

Актриса на днях приняла участие в киносмотре в Сан-Себастьяне. Там Крус представляла свой новый фильм «Осиная сеть». Кроме того, актрисе должны были вручить и престижную награду Donostia Award. Но ее ждал и еще один сюрприз.

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Для вручения награды Пенелопе на сцену вышел директор форума Хосе Луис Ребординоса. Однако неожиданно из-за кулис вышел Боно. Лидер группы U2 преподнес актрисе статуэтку, а затем встал перед ней на колени и поцеловал руку. Крус не растерялась и тут же сделала то же самое.

Со сцены Пенелопа Крус заявила, что сбылись две главные мечты ее жизни — она матерью и зарабатывает на жизнь, играя в кино. Актриса также обратила внимание гостей фестиваля на проблему насилия в отношении женщин. Крус напомнила, что более тысячи жительниц Испании погибли по этой причине за последние 16 лет.