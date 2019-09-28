Пугачева призналась, что ей трудно подбирать себе обувь

Алла Пугачева для многих своих поклонников стала иконой стиля. Певица несколько лет назад сильно похудела. Затем она сменила стилиста. Примадонна перестала появляться на сцене в балахонах, предпочитая более молодежный стиль в одежде. Также она сменила ботильоны на кеды и кроссовки. Как известно, еще в 90-х годах артистка стала выпускать свою коллекцию обуви. Недавно в документальном фильме она рассказала, что всю жизнь страдает из-за болей в ногах.

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«Для меня это всегда была больна тема — подобрать себе обувь. И я шла от своих проблем с ногами», — вспомнила Алла Борисовна, рассказывая, как создавалась ее первая коллекция туфлей. Она считает, что туфли ее мамы, которые были 34 размера, в то время как певица носила 36, и стали причиной того, что ее ноги «испортились». Свою дебютную коллекцию летней обуви Примадонна представила в 1997 году.

«Мне пришлось хлебнуть с этим бизнесом, не с обувным, я и там, и там пробовала. Многие подбивали меня, но оказывались очень непорядочными людьми. Начиналось воровство, безделье, и я сама прикрывала все. И думала, что мне уже не повезет никогда в этом деле», — поделилась Пугачева.

А президент группы компаний «Новард» Андрей Илиопуло признался, что сам подал артистке идею о создании обуви. «Она на самом деле молодец, она серьезно относится к тому, чем занимается. Мы вместе поехали в Италию, посмотреть, как все производится, как все делается», — отметил Андрей.

На тот момент Валентин Юдашкин уже был известен. Он помогал певице придумывать модели обуви. «Я где не была, везде приблизительно покупала обувь, которая мне нравилась и которая мне хорошо была. Я потом может ее и не носила. Я рисовала не очень, поэтому подумала, а затем рисовать. У меня еще старая обувь была, разношенная, потому что я в ней только и ходила. Я ее взяла и притащила. Посмотрели, что здесь можно так, а тут вот так», — рассказала Пугачева.

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