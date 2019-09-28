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Пугачева призналась, что ей трудно подбирать себе обувь

Примадонна учитывала это, когда создавала свою первую коллекцию туфлей и сапог.

Пугачева призналась, что ей трудно подбирать себе обувь
Алла Пугачева. фото: globallookpress.com

Алла Пугачева для многих своих поклонников стала иконой стиля. Певица несколько лет назад сильно похудела. Затем она сменила стилиста. Примадонна перестала появляться на сцене в балахонах, предпочитая более молодежный стиль в одежде. Также она сменила ботильоны на кеды и кроссовки. Как известно, еще в 90-х годах артистка стала выпускать свою коллекцию обуви. Недавно в документальном фильме она рассказала, что всю жизнь страдает из-за болей в ногах.

«Для меня это всегда была больна тема — подобрать себе обувь. И я шла от своих проблем с ногами», — вспомнила Алла Борисовна, рассказывая, как создавалась ее первая коллекция туфлей. Она считает, что туфли ее мамы, которые были 34 размера, в то время как певица носила 36, и стали причиной того, что ее ноги «испортились». Свою дебютную коллекцию летней обуви Примадонна представила в 1997 году.

«Мне пришлось хлебнуть с этим бизнесом, не с обувным, я и там, и там пробовала. Многие подбивали меня, но оказывались очень непорядочными людьми. Начиналось воровство, безделье, и я сама прикрывала все. И думала, что мне уже не повезет никогда в этом деле», — поделилась Пугачева.

Пугачева в голубом. фото
Пугачева всегда с трудом подбирала себе обувь. фото: кадр из фильма «Коллекция обуви и аксессуаров ALLA PUGACHOVA»

А президент группы компаний «Новард» Андрей Илиопуло признался, что сам подал артистке идею о создании обуви. «Она на самом деле молодец, она серьезно относится к тому, чем занимается. Мы вместе поехали в Италию, посмотреть, как все производится, как все делается», — отметил Андрей.

На тот момент Валентин Юдашкин уже был известен. Он помогал певице придумывать модели обуви. «Я где не была, везде приблизительно покупала обувь, которая мне нравилась и которая мне хорошо была. Я потом может ее и не носила. Я рисовала не очень, поэтому подумала, а затем рисовать. У меня еще старая обувь была, разношенная, потому что я в ней только и ходила. Я ее взяла и притащила. Посмотрели, что здесь можно так, а тут вот так», — рассказала Пугачева.

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Пугачева призналась, что ей трудно подбирать себе обувь
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