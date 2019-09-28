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Нонна Гришаева назвала смерть Захарова «невосполнимой утратой»

Актриса считала режиссера «великим мастером».

Нонна Гришаева назвала смерть Захарова «невосполнимой утратой»
Нонна Гришаева. фото: globallookpress.com

Утром 28 сентября появилось известие о смерти Марка Захарова. Народному артисту СССР было 85 лет. Он в последнее время часто оказывался в больнице. Причиной смерти режиссера стала продолжительная борьба с болезнью. Не смотря даже на усилия врачей, он не смог побороть воспаление легких. Ко всему прочему, у мужчины были проблемы с почками.

Марк Анатольевич больше 40 лет руководил театром Ленком. В связи со смертью режиссера труппа театра прервала гастроли. Случившееся стало большим ударом не только для коллег артиста, но и его друзей и знакомых. Елена Воробей вспомнила о творчестве Захарова, а Максим Галкин, Николай Басков и другие звезды выразили соболезнования его семье. Нонна Гришаева тоже была знакома с режиссером фильма «12 стульев».

«Невосполнимая утрата… Любимый… великий мастер…. Мой самый любимый спектакль и самый любимый фильм — ваше творение… Вечная память!», — написала она в соцсети.

По словам Гришаевой, ее любимые работы марка Анатольевича — «Юнона и Авось, «Тот самый Мюнхгаузен». Поклонники присоединились к всеобщей скорби. Некоторые не скрывают, что не смогли сдержать слез, узнав о смерти режиссера. Напомним, что тело Захарова должны придать земле на Новодевичьем кладбище. Дата и место прощания будут сообщены дополнительно.

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Нонна Гришаева назвала смерть Захарова «невосполнимой утратой»
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