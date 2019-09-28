Эд Ширан стал художником и открыл бар

Певец не стал отдыхать во время перерыва в гастролях и начал осваивать новые занятия.

Британский певец Эд Ширан продемонстрировал, что не знает, что такое отдых. Недавно артист объявил, что делает перерыв в концертах на 18 месяцев. Однако, как оказалось, он и не собирался отдыхать. Вместо этого Ширан запустил бизнес.

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Вместе с другом и по совместительству менеджером Эд открыл бар в Лондоне. Заведение получило название Bertie Blossoms. «Хорошие пиво и еда. Заглядывайте, когда будет время, надеюсь, вам понравится!» — написал Ширан в своем блоге.

Кроме того, Эд показал и другую сторону своего таланта — он активно занялся живописью. Артист поделился с подписчиками масштабными полотнами собственного авторства. «Провел целый месяц после турне за живописью, чего я никогда раньше не делал. Получил огромное удовольствие», — рассказал певец.

Ширан признался, что с момента окончания турне чувствовал себя «бесполезным», поскольку написание и исполнение песен — все, что он умеет. «Здорово обнаружить новый способ быть креативным», — признался исполнитель.