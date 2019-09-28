Вышел новый клип The Beatles на песню 50-летней давности

На официальном канале группы опубликовано видео на песню Here Comes the Sun, вышедшую в 1969 году.

В этом году поклонники британского ансамбля отметили 50-летие с момента выхода пластинки Abbey Road. В связи с этим диск был перевыпущен в новой редакции. В обновленной версии 23 трека — студийные и демо-записи. Большая их часть никогда не публиковалась. Ремиксом пластинки занимался Джайлз Мартин, сын Джорджа Мартина — легендарного продюсера группы, которого называли «пятым битлом».

К полувековому юбилею приурочили и новое видео. Созданный с помощью компьютерной графики, ролик представляет собой фантазию на тему студийных сессий ансамбля.

больше по теме Найдена ранее утерянная запись живого выступления The Beatles 1966 года Ролик длительностью 11 секунд был сделан на Top of the Pops.

Abbey Road стал последней совместной работой The Beatles. Все треки музыканты записали на одноименной студии в Лондоне. А затем устроили фотосессию, во время которой перешли через «зебру» рядом со зданием — один из снимков впоследствии был использован на обложке пластинки.