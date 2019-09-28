Вышел новый клип The Beatles на песню 50-летней давности

В этом году поклонники британского ансамбля отметили 50-летие с момента выхода пластинки Abbey Road. В связи с этим диск был перевыпущен в новой редакции. В обновленной версии 23 трека — студийные и демо-записи. Большая их часть никогда не публиковалась. Ремиксом пластинки занимался Джайлз Мартин, сын Джорджа Мартина — легендарного продюсера группы, которого называли «пятым битлом».
К полувековому юбилею приурочили и новое видео. Созданный с помощью компьютерной графики, ролик представляет собой фантазию на тему студийных сессий ансамбля.
Abbey Road стал последней совместной работой The Beatles. Все треки музыканты записали на одноименной студии в Лондоне. А затем устроили фотосессию, во время которой перешли через «зебру» рядом со зданием — один из снимков впоследствии был использован на обложке пластинки.